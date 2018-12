Fuera de teleserie

Después de tantos dimes y diretes acerca del futuro del personaje de Verónica Castro en la exitosa serie La casa de las flores, el productor Manolo Caro compartió para Grupo Cantón que la Reina de las telenovelas, quien conducirá Las mañanitas a la Virgen en TV Azteca, ya no participará en la segunda temporada de este proyecto.

“Verónica no va estar en la serie, al final no sé qué pasó, yo no estaba en esa negociación con la producción cuando dijeron que ella ya no iba a estar en el proyecto”.

El productor aclaró que a pesar de que la estrella de las telenovelas ya no va estar en la serie, aún conserva muy buena amistad con su amiga.

“Con Verónica sigo teniendo una relación increíble, maravillosa, al salir de esa última junta tomé el teléfono, hablamos, nos reímos y celebramos lo que vivimos en la primera temporada”, finalizó.