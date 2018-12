Así recordaron a John Lennon en Central Park

Como cada año, un gran número de fanáticos de The Beatles honraban en el memorial Strawberry Fields, en Central Park, al cantante y compositor John Lennon en el 38 aniversario de su muerte.

La leyenda del Cuarteto Liverpool fue asesinado a disparos por Mark David Chapman el 8 de diciembre de 1980, justo cuando salía del edificio de apartamentos Dakota, donde residía con su esposa Yoko Ono y su hijo Sean, en Central Park West.

On December 8, 1980, John Lennon was shot and killed outside of his apartment in New York City.

A short, 22 second, video shot from last summer in Central Park:#JohnLennon #Imagine pic.twitter.com/OHesn1AU1a

