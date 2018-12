En el concierto de Luis Miguel

Apachurro, señora bonita. Fui al concierto de Luis Miguel con muchas expectativas, pues nunca había visto al artista en el escenario, y después de escuchar tantas cosas sobre él y su show, quería ver de cerca a El sol de México, sobre todo después de su bioserie. Ya sé, soy presa de la mercadotecnia.

Empezó el concierto y en cuanto salió, muchos gritos de emoción (la gente se prende en un instante con solo verlo), se encienden las luces del Auditorio Nacional, mientras el cantante observa a su público y empieza el espectáculo. Se nota que arriba del escenario está resolviendo algunos problemas de audio y da indicaciones, está leyendo sus canciones en un prompter, muchas veces se le va la letra, pero siempre lo rescata la audiencia. A mi mente viene uno de los comentarios que había escuchado antes: “Es el karaoke más caro”, volteo a mí alrededor y la gente está feliz, le aplauden todo lo que hace.

A medida que pasa el tiempo el espectáculo va mejorando, me relajé y la pasé bien. Luis Miguel tiene grandes canciones y mucho magnetismo. Al terminar el show, escucho comentarios de la gente: “Es mucho más cercano”, las mujeres estaban felices pues a varias en primera fila les dio una rosa, mientras más de un caballero asegura: “Ese goey es un chingón”, mi mamá siempre me ha dicho que el éxito no se cuestiona.

Es increíble escuchar su instrumento vocal, es perfecto y ¡él lo tiene todo excepto a mí! Cada quien hace lo mejor que puede con la conciencia que tiene, no solo la conciencia de Luis Miguel, sino de nosotros como público, ¿será que nos conformamos?

Hablando de conciencia, me impactó la gente de Iztapalapa, me llevé una grata sorpresa pues Magda me invitó al camioncito de Hoy, a dar jeans Ciclón por un precio significativo, es hermosa la gente ahí, se portaron de lo más cariñosos y respetuosos, estaban felices con sus jeans y donando, pues lo que juntamos va directo para el Teletón.

Este domingo por Las Estrellas, son los Premios Bandamax, donde ésta servidora fue conductora de la alfombra morada, y dará un premio. Además estarán Lucero, Angélica Vale, Christian Nodal, Ana Bárbara, Banda La Adictiva, Luis Coronel, entre otros.

No culpes a la noche, no cumples a la playa y dona al Teletón, y este consejo te doy, porque tu amiga Escalona soy.