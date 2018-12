¡Compló 2!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…Siguiendo con el caso del despido injustificado de FABIÁN FARRIS ALEJANDRO, el pasado 19 de julio de 2017 -aquí datado y que en breve será reinstalado porque ganó el laudo- por parte del corrupto de HUGO HERBERT ARELLANO, a cargo en Subgerencia de Administración de Personal Ciudad del Carmen, cuando el afectado fungía como jefe del Departamento de Personal Marina Noreste, hay más anomalías…Fue acusado de pagos en demasía por concepto de viáticos a personal de instalaciones marinas en los años 2015, 2016 y 2017 por 22 millones de pesos…El 18 y 19 de julio fue acosado laboralmente con interrogatorios y hasta la declaración patrimonial le pidieron a FARRIS, días de pesadilla que culminaron cuando HERBERT ARELLANO le notificó la rescisión laboral (foto Facebook) en “base a la investigación”, violando garantías individuales y derechos constitucionales, pues FARRIS no fue citado con la debida anticipación (artículo 96 del Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza y Organismos Subsidiarios) y lo peor FARRIS fue quien reportó las anomalías (foto Facebook), convirtiéndose con ello en un chivo expiatorio…La investigación en su contra se encontraba prescrita ya que como Representante Patronal advirtió a las unidades médicas que no se expidieran incapacidades médicas el personal sindicalizado involucrado (artículo 517 de la Ley Federal de Trabajo)…Falsearon con la fe de hechos presentada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 36 (foto Facebook), ya que el Gonzalo Vadillo Espinoza notario público No. 14 de Ciudad del Carmen, jamás se presentó en la Subgerencia de Administración de Personal, y si la fe de hechos fue levantada el 19 de julio 2017 cómo explican que el documento tenga un sello legible de fecha 28 de julio -comprobando el burdo montaje- y HERBERT ARELLANO manifestó en el desahogo de pruebas que únicamente había citado a FARRIS a comparecer el día 18 de junio 2017 cayendo en falsedad de declaración…Otra más, exhibieron la declaración patrimonial de FARRIS en el juicio laboral 2307/2017, contra PEMEX, donde reclama la reinstalación, siendo un documento que solo es de uso personal y de la Secretaría de la Función Pública…Habrá más