VIDEO: Conductor se llevó a policía en cofre para evitar infracción

Un video que circula en redes sociales muestra como un hombre se llevó en el cofre de su automóvil y durante varios metros a un policía en Atizapán, Estado de México.

El uniformado pide auxilio mientras se encuentra sobre al automóvil que es conducido a alta velocidad por un sujeto que se queja por el despliegue policiaco, del que dice, “casi lo tira”.

En Atizapán un conductor trata de evitar que la infraccionen y se lleva al agente de policía en el cofre del auto pic.twitter.com/27tZwVKXhS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 8, 2018

“Están haciendo sus dispositivos aquí y casi casi me tiran, eh. Ustedes son los que están haciendo eso, no yo (…), oye, casi casi me golpean, ya me rompieron mi vidrio”, dijo el conductor al policía.

Se desconoce si el automovilista fue detenido por esta acción que sería calificada como tentativa de homicidio.