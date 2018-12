Cancelan Cetram y torre en Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la cancelación del proyecto del Centro de Transferencia Modal (Cetram) en el Metro Chapultepec, y con ésta se suspende además el plan de construir otra torre frente al Bosque de Chapultepec.

“Parte de lo que estamos quitando, porque no tiene sentido, me voy a reunir con los concesionarios, ya estamos en el proceso jurídico, porque quiere decir que en realidad no les interesa mucho, no va a haber torre”, señaló.

Indicó que dará a conocer cuáles concesiones de Cetram serán retiradas, en función de los incumplimientos, como las de Chapultepec donde ni siquiera ha iniciado la obra y en la de Constitución de 1917, donde se les pidió retirar vallas para agilizar el tráfico sobre Ermita Iztapalapa, ya que tenían obstruida la vialidad afuera del Metro, sin realizar obra.

Señaló que en Martín Carrera y en San Lázaro, se llevan a cabo obras, sin avance alguno, como en la Tapo, en donde fue suprimido el estacionamiento vehicular para los usuarios.

En otro orden de ideas, se multiplicaron las solicitudes de audiencia pública para Sheinbaum quien atendió a 47 personas en Palacio de Gobierno “la mayoría viene a pedir trabajo”, dijo.