Ya hay fecha para el regreso de Kate del Castillo a México

La actriz mexicana Kate del Castillo reveló hoy que volverá a su país para pasar Navidad con sus padres y se solidarizó con los miembros de la caravana de migrantes centromericanos que se encuentra en México porque, dijo, “están huyendo de la violencia y de cosas terribles”.

“No sé si estaré en las Posadas (novenario que recuerda el peregrinar de María y José, previo a Nochebuena), pero me voy a ir pronto y voy a estar ahí para pasar Navidad con mis padres”, dijo en rueda de prensa la actriz, protagonista de la teleserie “La reina del sur”.

“Nadie me tiene que dar luz verde para regresar a mi país. Mi caso está cerrado legalmente (…) no necesito favores, me los han ofrecido (pero) no los necesito porque no he hecho absolutamente nada malo, así que no necesito ninguna aprobación de ningún gobierno”, apuntó Del Castillo.

Agregó que no había podido regresar a México por estar trabajando en “La reina del sur 2”, que acaba de concluir grabaciones en Colombia, y “porque estaba esperando que se fuera el presidente anterior por consejos de mis abogados”.

Vestida con un “jumper” blanco y con un tatuaje en el hombro izquierdo, la actriz dijo sentirse “feliz” con el nuevo gobierno de México, pero aclaró que no por ello debemos “dejar de exigir como ciudadanos del mundo”.