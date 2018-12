Recuerda López Obrador plazo para aprobar el presupuesto

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recordó durante su conferencia matutina que se tiene como plazo el 15 de este mes para aprobar el presupuesto, el cual se garantizará el pago del servicio de deuda, todo lo relacionado con pensiones y jubilaciones, así como el pago a la nómina de todos los trabajadores de gobierno.

Detalló que se tiene previsto incrementar el sueldo de los trabajadores que ganan hasta menos de 20 mil pesos al mes, “la instrucción que tienen en Hacienda es aumentar inflación más tres puntos a los que ganan menos de 10 mil pesos; de 10 a 15 mil, inflación más dos y de 15 a 20 inflación más uno”.

Aseveró que en ningún caso los aumentos van a estar debajo de la inflación y sólo se reducen los sueldos de conformidad con el Artículo 127 de la Constitución de los altos funcionarios públicos, y reiteró que se garantiza la transferencia de las participaciones federales a estados y municipios con incrementos en términos cuantitativos de 10 por ciento y en términos reales de siete por ciento.

Además, se mantendrá el mismo presupuesto de inversión y se reducirá el gasto de operación de gobierno por el plan de austeridad, ya que se contará con más inversión en proyectos productivos para la creación de empleos y se cubrirá todo el programa de bienestar.

De esta manera, detalló que como presidente de la República ganará un salario de entre 108 mil y 110 pesos mensuales, “y de ahí para abajo”, y esa es la inconformidad que existe, resaltó, porque hay muchos funcionarios “de arriba” en los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que estaban hasta dos, tres y cuatro veces arriba de este tope.

Aclaró que esto no corresponde sólo a sueldos ya que también había compensaciones y bonos y otras prebendas que llegaban a significar ingresos de hasta 500 y 600 mil pesos mensuales, “eso es lo que se está corrigiendo en el marco de la ley; yo voy a ser respetuoso de lo que decidan los jueces en la materia”.

Es así como también se dirigió a los trabajadores de las dependencias, a quienes aclaró que el desplazamiento en el marco de la descentralización que se llevará a cabo no será un proceso obligatorio sino voluntario y no se emprenderán acciones sin consulta y sin la voluntad de los trabajadores.

En cuanto a la reforma energética, comentó que “lo que está quedando de manifiesto es que fue un fracaso y yo todavía estoy esperando a los defensores de esta reforma, los estoy esperando para que hagan un ofrecimiento de disculpa al pueblo de México; porque se acuerdan cómo bombardearon con opiniones de que iba a ser la salvación de México la reforma energética y fue un rotundo fracaso, con datos, esto no es un asunto ideológico”.

No obstante, puntualizó que ya se cuenta con un plan para detener la caída de la producción petrolera, “y les queremos demostrar que además de otras cositas, son muy ineficientes. ¿A poco no es importante dejar de manifiesto que no sólo hubo corrupción sino que son muy ineficientes?”

En este sentido, se refirió al caso Odebrecht, “hay instrucciones en lo que a nosotros corresponde de que se den todos los informes y estamos a favor de la transparencia, lo único que se tiene que cuidar es no dar motivo para que si la Procuraduría da información, esto sirva a los implicados como prueba de que no se está siguiendo el proceso debido”.

Agregó que esto lo tiene que resolver la fiscalía, “en todo aquello que no afecte el que se haga justicia; debe haber transparencia por completo, es un asunto nada más de carácter legal, pero no somos tapadera de nadie”, enfatizó.

Tras recordar que se cancelará la reforma educativa, puntualizó que se garantizará el derecho a la educación y a mejorar la calidad de la enseñanza, eso se hará con la participación de los maestros y padres de familia.

Respecto “del regreso de los servicios educativos, no lo descartamos porque si se federalizan los servicios educativos puede resultar mejor. Aquí en la Ciudad de México están federalizados los servicios educativos y no hay muchos problemas, sencillamente ya no se transfieren los recursos a los estados, ya los maneja la Federación.

Consideró que esto puede ayudar , “porque en algunos casos los recursos que se transfieren para educación se utilizan para otras cosas, entonces, si así se decide, vamos a la federalización”, puntualizó.

Asimismo mencionó que se está por llegar a un acuerdo para federalizar el sistema de salud, donde existen diversos problemas, “con decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo”, esto tiene el objetivo, dijo, de mejorar el sistema y lograr el objetivo de haya atención médica y medicamentos gratuitos para la población.

Finalmente, adelantó que tras la gira que realizará este fin de semana a Nayarit, Chiapas y Tabasco, el siguiente fin de semana acudirá al sur para tratar temas referentes a salud en Yucatán y también estará en Ciudad del Carmen, Campeche, para dar a conocer el plan de extracción de petróleo y en esta gira se abordará el tema del Tren Maya en Palenque, Chiapas.

Con información de Notimex