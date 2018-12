Festejos y sorpresas decembrinas

Se acercan las fechas decembrinas y es entonces cuando la chinga no se hace esperar, por lo menos en este negocio al que me dedico, público querido. Empiezan las grabaciones de los programas navideños y especiales de estas fechas y no para uno de chambear, todo esto sin contar la cantidad de cenas y celebraciones a las que hay que asistir, como la del día de ayer que fue un cocktail con el jefe Benjamín Salinas, solo que fue en Polanco, así que ya se podrán imaginar el infierno que fue llegar. Ya saben cómo se ponen los días de diciembre en esa colonia, así que después de pasar por todos los climas, por todos los estados de ánimo y una hora con veinticinco minutos, por fin logré llegar al mentado palacio de los palacios, en donde fue el convivio.

Al llegar, el primer rostro conocido que vi fue el de mi querida Anette Michel, que llegó muy puntual a la cita y ya estaba muy sentadita, hermosa como es ella, impactante y simpatiquísima como pocas; no se imaginan ustedes el sentido del humor tan ácido que tiene, una facilidad para la comedia fantástica y como somos amigos desde hace veintitantos años y hemos compartido obras de teatro, programas de televisión y la vida misma, pues nos conocemos perfectamente. Anette Michelle es una de mis grandes amigas. Al poco tiempo aparecieron Luis García, Martinoli y Zague, quien por cierto y al parecer ya no pudo rescatar su matrimonio con la periodista Paola Rojas, cosa que me da tristeza, pues los dos me parece que son unos tipazos; pero pues después del impresionanti, ya no se pudo resolver la situación, así que ahí andaba bajoneado y meditabundo.

Poco después apareció Ingrid Coronado, que ya dejó el programa Venga la alegría y se tomará unos meses de descanso para despejar la mente y el corazón; se habló de que si se iba a Televisa, pero ella me dejó muy en claro que no, que en la primavera regresará quesque con un programa nuevo. Lo cierto es que su contrato con Azteca vence el 31 de diciembre y por ninguna de las dos partes ha existido la urgencia por renovarlo, así que ya veremos qué pasa. Por lo pronto se va a ir a un viaje largo con sus hijos a olvidarse de todo.

Luego llegó Penélope Menchaca, simpática y agradable, ahí estuvo cotorreando y según dice también tendrá un programa el año entrante, no sé dónde los van a poner, pero pues ellas dicen; poco después apareció Benjamín con su esposa, que por cierto es encantadora; fueron saludando a todos mesa por mesa, como grandes anfitriones. Llegó mi Vanessa Claudio espectacularmente bella, y está feliz de la vida, pues parece que anda como que saliendo con un galán que todos ustedes conocen y es nada menos ni nada más que Vadhir Derbez; sí, señoras y señores, ahí hay caldo. Y me despido porque me voy a otro festejo, así que ya les platicaré Desde el Averno. He dicho.