Daniela Castro afirma fue torturada

Daniela Castro, con la frente en alto, se reunió con diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, a quienes informó que el Gobierno de Texas, en EU, la declaró inocente del supuesto delito de robo a la tienda Sak’s Fifth Avenue, en San Antonio, a finales de septiembre de este año, lo que le provocó ser torturada, minimizada y violentada, razón por la que interpuso una demanda en contra de la tienda departamental por más de 1 MDD.

“Soy la mujer más feliz y la más afortunada, tuve un gran aprendizaje en este proceso de privación de libertad que tuve durante dos meses. No estuve presa los dos meses, que quede muy claro, simplemente es la privación de mi libertad de estar en un país que no es el mío, que no puedes regresar hasta que todo se esclarezca, como se está haciendo ahora”, platicó.

No quiso dar una crónica y contar exactamente lo que pasó desde el momento en que la acusaron de robo

Mark Fassold, uno de sus tres abogados, relató cómo fueron violentados los derechos de su cliente: “Daniela fue revisada por encima y por debajo de su ropa y fue humillada al llevarla esposada por la tienda hacia el estacionamiento, en donde fue trasladada en un vehículo a la jefatura de policías para meterla a un separo”, dijo.

Con llanto en los ojos, Castro dio detalles de lo que califica como una gran enseñanza de vida: “He vivido la experiencia más difícil, he sido juzgada por algunos medios, a todos los que me crucificaron y a todos los que me dieron un voto de confianza, a ambos les agradezco, porque para mí, los tiempos de Dios son perfectos, y ¡yo soy inocente!”, finalizó.