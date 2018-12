¡Compló 1!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…Señor PEJIDENTE aquí le va el primer compló en contra de un trabajador de PEMEX por parte de la mafia del poder dentro de la ex paraestatal…En una carta dirigida a la Presidencia, FABIÁN FARRIS ALEJANDRO narra cómo fue objeto de DESPIDO INJUSTIFICADO (un caso muy sonado que aquí datamos el pasado 19 de julio de 2017) del que fue objeto por parte de la mal llamada Empresa Productiva del Estado…Recordando los hechos el mes de abril de 2017, FARRIS se encontraba ocupando en titularidad la Jefatura del Departamento de Personal Marina Noreste dependiente de la Subgerencia de Administración de Personal Ciudad del Carmen, Campeche, a cargo de HUGO HERBERT ARELLANO/ARTURO DEL RÍO ECHANOVE (foto Facebook), fecha en que fue detectado por la Encargada de Nóminas, pagos en demasía por concepto de viáticos a personal de instalaciones marinas (foto Facebook)…Situación que FARRIS informó de inmediato al Subgerente de Administración de Personal, HERBET ARELLANO, quien instruyó se realizará un análisis de los años 2015, 2016 y 2017, resultando que dentro de esos años se daba la misma corrupción que en tres años arrojó la cifra de más de 22 millones de pesos…Mientras esto transcurría FARRIS fue ascendido a ocupar la Subgerencia de Administración de personal en el mes de mayo a junio tiempo en el cual se dio inicio al proceso disciplinario, llamándose a declarar al personal sindicalizado encargado de efectuar pagos y personal de confianza designado para autorizar pagos diversos de acuerdo a su funciones, así como al personal sindicalizado que resultó beneficiado sin tener derecho a los pagos mencionados…Sin embargo cuál sería su sorpresa cuando el día 18 de julio de 2017 a las 9:15 am le entregaron el oficio número DCAS/SRLPS/GRRLSPSE-3-595-2017 mediante el cual se le citaba a una investigación administrativa a las 11:00 am., donde se le atribuía la falta de supervisión al personal de confianza en el ejercicio de sus funciones durante los años 2015, 2016 y 2017 –o sea le cayó el muerto encima- argumentando que era para el esclarecimiento de hechos, situación a la que accedió a participar para el mayor avance de la investigación…Cabe destacar que el citatorio no cumplía con lo que dicta el reglamento de Trabajo de Personal de Confianza para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios emitido en el año 2000, que de acuerdo al Contrato Individual de Trabajo Folio 10653862 (foto Facebook) que regía en el 2017, no se tomó en consideración todo esto, violentando los derechos constitucionales de FARRIS…Esta historia apenas comienza…Habrá más el sábado.