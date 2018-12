¿Seguirá La Casa de las Flores sin Verónica Castro?

México.- El productor Manolo Caro está listo para continuar con la serie “La casa de las flores”, sin la actriz Verónica Castro, de quien dijo sólo guarda cosas lindas y maravillosas.

En declaraciones a la prensa, el director de cintas como “Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando”, explicó que no sabe los motivos por los que Castro no aceptó intervenir en la segunda temporada, ya que él no estuvo en esas negociaciones.

Sin embargo, expresó su confianza de que todo saldrá bien y celebró la buena respuesta para la primera etapa y las que vienen. “Yo a Vero la quiero y sólo tengo cosas maravillosas que decir de ella”.

“Vero tiene sus motivos y bueno los respeto, muy pronto daré sorpresas, tengo varios planes en mente para el próximo año”, dijo el director, quien estrenará el 25 de diciembre próximo la cinta “Perfectos desconocidos”.

Para esta versión mexicana del filme, el también guionista ha reunido a un elenco integrado por Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Miguel Rodarte y Bruno Bichir, entre otros.

Respecto a 2018, Caro señaló que ha sido un gran año, “creo que el mejor de toda mi carrera, ya que tuve la oportunidad de estar en teatro, televisión y cine, entonces sólo puedo decir que lo cierro de excelente forma”.