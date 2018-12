Morena no fallará, pese a obstáculos y a intereses que lo quieren impedir: Ruiz Suárez

Durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, el coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Ricardo Ruiz Suárez, señaló que la gente decente marcó un ‘hasta aquí’ y decidió desplazar a los ‘canallas envalentonados’.

Al fijar la postura del grupo parlamentario de Morena el legislador recordó que en la Ciudad de México las y los electores refrendaron su voto a la izquierda, como lo hiciera en 1997 el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, presente en la ceremonia.

Ricardo Ruiz dijo que retomarán objetivos democratizadores alcanzados por los habitantes de la ciudad, que hoy se expresan en una Constitución avanzada, en un poder legislativo paritario, que diputados y diputadas tienen el privilegio y honor de integrar, así como los nuevos alcaldes de la ciudad.

“En la Ciudad de México, sus habitantes han tomado en sus manos la dirección de su presente. Hay confianza en un cambio, donde se pueden convertir en los protagonistas de un futuro que deje atrás la corrupción, el desaseo y la injusticia”, expuso el morenista.

Sostuvo que no puede haber justicia social, si no existen los factores mínimos para vivir con decoro y dignidad, si no hay las condiciones económicas para que ello se asegure.

Enfatizó que serán una mayoría responsable, que no se marea con el poder, que sabrá escuchar, analizar y reflexionar todos los puntos de vista, priorizarán el consenso como esencia del proceso democrático, pero también tendrán la obligación de impulsar con toda su convicción y fuerza el proyecto transformador que les mandató la mayoría de los ciudadanos.

“No les vamos a fallar, pese a los obstáculos y pese a los intereses que lo quieran impedir. Lucharemos frontalmente contra la corrupción y la impunidad que caracterizó al gobierno federal y al último gobierno de la ciudad”, puntualizó.

Con información de Hugo Hernández