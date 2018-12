Malicious: En el vientre del Diablo, una paupérrima producción

Por Harry Plus

Hoy en día es muy difícil encontrar producciones en el género de horror que de verdad logren su cometido, y aunque es bien sabido que realizar este tipo de cintas es de lo más difícil en el mundo de la cinematografía, hay ocasiones en las que se aplaude el intento de algunas casas productoras y directores por tratar de innovar y crear nuevas historias (como sucede con Blumhouse), aunque fallen en el intento. Desafortunadamente esto no sucede con Malicious, aquí nada plausible y pues para no hacerles el cuento tan largo, es una producción desafortunada que probablemente pasará sin pena ni gloria por la cartelera nacional.

La trama habla sobre una pareja de recién casados que se acaba de mudar a una nueva ciudad, pues el marido acaba de ser contratado para dar clases en una prestigiosa universidad, y de hecho son tan generosos en la institución, que le otorgan una casa con todas las comodidades necesarias para que puedan realizar su vida, pero es justo desde que llegan a su nuevo hogar, que sufren un evento inesperado, pues este lugar esconde secretos que ellos ignoran, y repentinamente, al utilizar un objeto que le ha sido regalado por su hermana, ella se conecta con un ente demoniaco, el mismo que reclama la vida de su hijo próximo a nacer.

En términos generales la película es aburrida, con una trama por demás vista y revolcada de diferentes formas en el séptimo arte, no ofrece nada diferente, ni una pizca, no se crea suspenso alguno o atmosfera adecuada para generar sobresaltos, y aunado a esto, tenemos actuaciones por demás míseras, con situaciones clichés y absurdas, efectos especiales que lo único que provocan son risas incomodas por lo inverosímil de su ejecución. Desatinada y mal lograda, Malicious: En el vientre del Diablo, definitivamente no llegó para quedarse.

Calificación: Pésima

Director: Michael Winnick

Guion: Michael Winnick

Música: Jeff Cardoni

Fotografía: Felix Cramer

Reparto: Bojana Novakovic, Josh Stewart, Delroy Lindo, Melissa Bolona, Yvette Yates, Jaqueline Fleming

Productora: Impossible Dream Entertainment / Lost Hills Film Fund