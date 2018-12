Hija de Michelle Vieth vive el terror

La pequeña actriz Michelle Ampudia, hija de Michelle Vieth, participa junto a su madre en la serie de terror para Internet México macabro y vaya sorpresa que nos dio cuando relató el momento en el que la asustaron durante la filmación:

“Estaba durmiendo en la casa donde se filmó y cuando desperté vi a un mono columpiándose, después desapareció y me asusté mucho; pero ya después no me volvió a pasar nada más”, contó la pequeña actriz.

Durante una de las escenas de esta serie, a Michellita, como le dice su mamá, le tuvieron que poner unos pupilentes tenebrosos y esta secuencia fue toda una odisea: “Es que no había pupilentes para niños, entonces le tuvimos que poner unos para adulto y fue muy difícil, pero me sorprendió cómo lo hizo mi hija”, platicó Michelle Vieth.

Sobre su experiencia en esta serie de terror, la niña comentó: “Fue padrísimo, a mí me gustó mucho, a pesar del frío”.