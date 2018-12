Habrá plan energético con 150 mmdp

El próximo domingo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador coloque la primera piedra de lo que será la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, también arrancará su Plan Nacional de Hidrocarburos, que contempla para el sector inversiones mayores a 150 mil millones de pesos tan sólo en 2019. El objetivo: rescatar la industria petrolera y que México sea autosuficiente en combustibles fósiles.

Este Plan contempla 4 ejes: Incrementar sustancialmente la extracción de petróleo y gas; modernización de las 6 refinerías que hay en el país; la nueva refinería, y la suspensión de las rondas petroleras (subastas de contratos para extracción en aguas profundas), “en tanto no den resultados”, ha dicho el primer mandatario.

Su diagnóstico es que la industria petrolera nacional está en una grave crisis. La producción petrolera cayó de 3.4 millones de barriles diarios en 2004, a 1 millón 800 mil barriles en este año. Para 2024 se prevé en este plan, deberá producirse 2.6 millones de barriles diarios.

Además, se dejará de comprar gasolina al extranjero. Actualmente se importan 600 mil barriles de los 800 mil que se consumen al día. “Vamos a ser autosuficientes en gasolinas”, es el planteamiento de López Obrador.

Sobre las llamadas rondas, ayer miércoles, en su conferencia mañanera, se le cuestionó a López Obrador su postura, y respondió que no han funcionado. “Se entregaron los contratos para la extracción de petróleo, se habló de que iba a llegar inversión extranjera, y sólo ha llegado el 2% de la incipiente inversión pública de Pemex… Con los contratos no se ha sacado un barril de petróleo. No vamos a continuar entregando territorios para la extracción de hidrocarburos si no hay inversión, y lo más importante, si no hay producción”.