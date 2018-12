Semifinales de La Voz… México

Por Gallegos Tercero.

NORA

Empieza con una versión salsa de Yo viviré, lo cual pone a bailar a los coaches. Lamentablemente Natalia no le dio la silla, lo cual la elimina de la competencia.

ANTÓN

La experiencia que el chico tiene en el teatro le sirve como colchón. Cantando un tema de Aerosmith, Crazy, hace que el pequeño se vea gigante. Atacando los agudos del final espectacular. Incluso con todo su espectáculo, no fue suficiente para que le dieran la silla. Natalia le reconoce su talento y se le hace muy difícil tomar la decisión.

MAGGIE

Cantando Still lovin you, de Scorpions, Una canción rockera le hace destacar la voz rasposa que tiene. Todos los coaches le recalcan su gran talento. Terminan por darle la silla número 2.

CARMEN

Una presentación espectacular. Los coaches, siempre le recuerdan a los participantes que la humildad ante todo. Que un artista no es nada si no tiene humildad. Su presentación fue tan buena que le dio Natalia la silla número 1. Dejando así a Carmen, Adrián y Cristian en la final.

ASÍ TERMINA EL EQUIPO DE NATALIA Y EMPIEZA EL EQUIPO DE CARLOS

El primer participante del equipo de Carlos no pudo tener silla en esta noche, eliminándolo así de la competencia.

La siguiente participante fue:

MAD RAPSODIA

Demuestra todo el poder de su voz. Con notas largas y con muy poco espacio para respirar entre la canción. A Natalia le gustó la presentación, pero recalca que sintió que estaba sobreactuado. Carlos decidió darle la silla número 2, eliminando a Dulce de la competencia.

ANEEKA

Gran interpretación, una voz increíble y poderosa. A Natalia le sorprende toda la presentación. Fue tan buena que Carlos Rivera le dio la silla número 2, eliminando así a Mad Rapsodia.

CRISTINA

All that Jazz, fue la canción que ella interpretó. Un agudo increíble para terminar la canción, lo cual ganó todo el apoyo de los coaches y Carlos le dio la silla número 1, dejando así a Cristina y al padre, como los finalistas en el equipo de Carlos Rivera.

EMPIEZA EL EQUIPO DE ANITA

MAFER

Cantando Here I go again, de Whitesnake, le queda como anillo al dedo e incluso juega con la voz, metiendo agudos que no son de la canción. Anita dice que ha sido la mejor presentación de su equipo. Ella pasa a la silla número 1, eliminando a Luanna de la competencia.

JESÚS

Fue un gran participante, aunque su presentación fue muy buena, no fue suficiente para darle una silla en el equipo.

ÁNGEL

Su talento fue lo que hizo que Ángel quedará en la silla número 1.

DELIAN

Canto Dive, una buena canción con un grado de complicación bastante alto. Cantó increíblemente bien. Su voz de pecho es muy buena y no se siente forzada. Anita le dio la silla número 1.

AHORA ES EL TURNO DEL EQUIPO DE MALUMA

FERNANDO:

Cantó como nunca en la semifinal, ganándose su lugar en la silla 2. Paula fue la ocupante de la silla número 2, eliminando a Fernando. Con su gran voz impresionó a los coaches.

LEY MEPHIS

Gran voz. El señor con 69 años de edad tiene una voz impresionante y todos los coaches estuvieron sorprendidos. Tomó la silla número 2.

ÉRIKA

Érika, con toda su pasión, no fue capaz de que Maluma le diera la silla. Hizo que él colapsara porque quería darle la silla, Pero era inamovible la posición de Diana y Ley, eliminándola de la competencia.

CON ESTO CONCLUYE LA SEMIFINAL DE LA VOZ… MÉXICO, DANDO INICIO A LA FINAL.