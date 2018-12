Pumas quiere seguir callando bocas contra América

Ciudad de México.– Terminar en el tercer lugar de la tabla general con 30 unidades, sólo tres menos que el segundo lugar, el América, y seis menos que el superlíder, Cruz Azul; ser la tercera mejor ofensiva del Apertura 2018 con 29 tantos, sólo cuatro menos que el mejor, también el América, y la sexta mejor defensiva con 19 goles recibidos, no ha sido suficiente para que Pumas sea tomado como favorito en su duelo de Semifinales ante su archirrival, las Águilas.

Incluso, ser el mejor visitante de la campaña tampoco es tomado en cuenta por los expertos para señalar al cuadro de la UNAM como el indicado para instalarse en la Final.

Sin embargo, esta posición no incomoda en el seno universitario, al contrario, lo toman como una motivación extra para la eliminatoria.

“Sí me gusta (el papel de víctima), creo que desde que arrancó el torneo no nos han tomado en serio, o no nos veían como un equipo fuerte, pero lo demostramos en el torneo.

“Ahora en la Liguilla lo estamos mostrando, que sigan dando como favoritos a los demás”, señaló Víctor Malcorra en conferencia de prensa en las instalaciones de Cantera, donde el mediocampista argentino recordó que ante Tigres tampoco eran considerados para avanzar de Ronda.

“Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con humildad y como lo hizo este grupo durante todo el torneo, ojalá podamos seguir haciendo igual y sigamos entre comillas, callando a los que no lo quieren ver”.

El delantero auriazul, Felipe Mora, quien compartió comparecencia con el exvolante de Xolos de Tijuana, secundó las palabras de su compañero en el sentido de que “nadie daba un peso”, por el conjunto del Pedregal.

“Somos una plantilla no de tanto nombre, no de tanto dinero como se dice, y la verdad es que hemos sabido callar bocas durante todo el torneo y lo estamos demostrando.

“Estamos muy contentos con lo que hemos hecho en el torneo, hoy estamos en la Semifinal del torneo y esperamos tener la misma hambre que pusimos desde la primera Fecha”, refirió el artillero chileno.