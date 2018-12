¡Paraíso de corrupción!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…Antes de entrar en tema, espero que las nuevas autoridades de los órganos de control y/o sancionadores en realidad hagan su trabajo y se investiguen las denuncias aquí presentadas y se sancione a los malos funcionarios conforme a la ley, amén del nuevo régimen anticorrupción que está comenzado con el PEJIDENTE…Pues resulta que en la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Terrestre se están dando las siguientes situaciones anómalas: Hace dos meses a trabajadores de confianza transitorios contratados como especialistas técnicos en Dos Bocas, Paraíso, donde esta semana dará el banderazo el PEJIDENTE a la construcción de la nueva refinería, ya no les renovaron su contrato, la justificación por parte de Recursos Humanos fue que era instrucción de la alta dirección fue cortar a todos los trabajadores transitorios que tuvieran demandas en contra de PEMEX, tal y como es el caso de estos trabajadores, ¿ellos demandaron hace más de un año y por qué hasta ahora les cortan contrato?…En Dos Bocas la mayoría de los contratos de obra, sino es que todos los que tiene esta Gerencia a su cargo, son obras mal terminadas desde hace más de dos años y que se mantienen en cierre administrativo y no hay para cuando los cierren en definitivo…Una de las razones es porque de esa manera justifican las plazas que allí se tienen, en papel, ya que en actividades es injustificable la permanencia de tanto personal en Dos Bocas por parte de esta Gerencia; sin embargo, uno pensaría que dada la situación económica apremiante de la empresa, se toman estas medidas para generar ahorro ya que se congelan las plazas, pero no es así, por el contrario estas plazas han sido ocupadas por personal (amigos, parientes y hasta novias del Gerente en turno CARLOS MORENO DOMÍNGUEZ y sus ayudantes administrativos JOSÉ FELICIANO HERNÁNDEZ y SERGIO OSCAR ARELLANO ANTONIO), caso específico la hermana de este último que además está comisionada para laborar en Villahermosa…En esta Gerencia son varios los actos de corrupción que se dan a través de estas personas, entre otras nepotismo, abuso de poder, influyentísimo, también con el personal de asistencia técnica a quien mantienen amenazados con ser corridos sino mantienen obediencia…Los contratos de Dos Bocas y la mayoría de los que lleva esta Gerencia están por demás mal administrados, dándole a los contratistas todas las facilidades para que por medio de reclamos se les reconozca el pago de Gastos No Recuperables, aunque no les correspondan o no les deducen pagos por obra no terminadas en tiempo o incluso no realizadas…Hay un contrato de la compañía FYRESA, de SALVADOR SANTOS PORTESGIL y su socia ADA KARINA RAMÍREZ ANTILLÓN –que increíblemente todavía trabaja para PEMEX después de ocasionar la explosión de un ducto con un muerto en Huimanguillo, Tabasco, un domingo que no debía laborar y que solo quedó en una pírrica multa- que ha incumplido a como le ha venido en gana y es uno de esos contratos que han estirado hasta donde más no se puede, pues con este contrato se terminó la obra batería GUARICHO, de otro contratista que la dejó inconclusa, pagando dos veces algunos trabajos que ya habían sido ejecutados y como este están la mayoría de los contratos…En mis redes (Facebook Lino Zentella y La Plataforma) puedes checar el archivo con las plazas de Dos Bocas, aunque es del 2015, siguen vigentes las mismas plazas, ese es el problema son trabajadores transitorios de confianza (TC) con más de 15 años de antigüedad en la misma plaza y varios de los incumplimientos de las obras…Habrá más.