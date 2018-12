Le ponen trabas

Pepe Aguilar lanzó el disco Fue un placer conocerte, en el que le rinde homenaje a Juan Gabriel con 12 de sus más grandes éxtos; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para concluir este proyecto, pues el zacatecano vivió las de Caín con los herederos de El Divo de Juárez, ya que se pusieron bien mamilas a la hora de ceder los derechos para interpretar sus temas, lo que sacó muy gacho de onda a Pepe, pues su idea es hacer varios volúmenes con las canciones de Juanga y no está de acuerdo en que restrinjan su obra con tantos trámites legales.

El primer sencillo del álbum será No vale la pena y el material también incluye dos duetos con su hija Ángela Aguilar y Filippa Giordano. Por cierto, me enteré que Pepe y sus hijos, Ángela y Leonardo, serán invitados especiales de la Orquesta Sinfónica de Minería en el concierto que ofrecerá el próximo 16 de enero en el Auditorio Nacional.

Las broncas por la similitud de nombres artísticos que sigue otorgando indebidamente el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) parecen no tener fin y otro lío legal muy fuerte se avecina entre la banda Pequeños Musical y otra agrupación que hicieron seis de sus exintegrantes y que llamaron Pequeños Legendarios, pues el nombre prácticamente es el mismo, lo que hace pensar que hay moches en el Indautor para seguir otorgando este tipo de reservas.

Por supuesto que Ramón Crisóstomo y Omar Ortiz, exvocalistas de Pequeños Musical y líderes de la nueva agrupación, no tienen la culpa de esto y nadie tiene derecho a coartar su libertad de trabajar; pero esto sin duda se va a prestar a cometer muchos fraudes contra el público y las demandas estarán de a peso, pues la ley es muy clara y no debe haber similitud entre un nombre artístico y otro. Los nuevos Pequeños lanzaron ya su primer disco y promueven los temas El brasier y Ya no vives en mí.

Los nombres de los cantantes del regional mexicano que han saltado en el juicio contra El Chapo Guzmán mantienen inquietos a más de uno; sin embargo, platiqué con Jorge Medina y me juró y perjuró que él nunca ha tenido necesidad de cantarle a los capos, ni siquiera cuando La Arrolladora estaba en su mejor momento, pues sus canciones eran más románticas y casi no le entraban a los corridos.

Me comentó que no tenían la necesidad de tocar en fiestas privadas, ya que su éxito era tanto que ni tiempo les daba; así que los mal pensados ya vayan borrándolo de la lista negra. Nos leemos en la próxima.