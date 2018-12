Jaime Camil da clases de actuación

Noel Schajris hizo su debut en cine, en la película argentina Solo el amor, y nos sorprendió al decir que Jaime Camil fue su coach en la actuación. Así lo declaró en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

“Es un papel pequeño, como para empezar en este mundo, y, ¿sabes quién fue mi coach de lujo? ¡Jaime Camil!, él leyó el guion conmigo, me ayudó mucho, a buscarle la voz al personaje, a pensar en él. Me dio muchos consejos, el más importante es que no hiciera muchos gestos, porque me van a ver en una pantallota”, declaró.

El cantante, fundador del dueto Sin Bandera, reveló que Jaime es un muy buen maestro, nada estricto: “Súper alivianado, fui un par de tardes a su casa en Los Ángeles y me ayudó mucho, me dio buenos tips, que los apliqué a la hora de filmar en el set”, comentó.

Y, ¿cómo fue que se acercó a Camil para pedirle ayuda? “Le pregunté si conocía a alguien que me pudiera ayudar y me dijo que él me preparaba, así es él, puro corazón, y es mi hermano del alma, de los mejores amigos que tengo. Tiene un corazón de oro, de las personas más generosas que conozco”, dijo.

Noel Schajris le dará vida a Paco, en esta película y así lo define: “Viene de una generación idealista, muy musical, que ama lo vintage, es rockero; me basé mucho en un tío que tengo y también lo dibujé acordándome de él, finalizó”.