Inocentes excarcelados son discriminados porque autoridades no eliminan antecedentes penales

ALFREDO IBÁÑEZ @ibanezalfredo

TOLUCA, EDOMEX.- Cientos de personas que salen de la cárcel tras ser declaradas inocentes, no recuperan de inmediato sus derechos, ni pueden incorporarse a la sociedad porque las instancias responsables no emiten con oportunidad y prontitud los documentos que avalen que no tienen antecedentes penales, afirmó el legislador Emiliano Aguirre.

El diputado de Morena presentó un punto de acuerdo para que se reforme el Artículo 35 de la Ley de Ejecución de Libertad, pues recordó que al salir de prisión requieren llevar a cabo acciones para recuperar sus derechos.

Ese camino está obstruido y decenas son discriminados, rechazados, lo cual se torna en un problema grave, porque no se pueden continuar con la reinserción social pese a que no se les demostró culpabilidad alguna, es decir, son inocentes.

Al ser absueltos, dijo que deberían en automático recobrar sus derechos, pero en la práctica no es así y la persona absuelta tarda más de un año marcada por el estigma.

El legislador a nombre de la fracción de Morena se pronunció porque una vez declarados inocentes y en libertad se realice la cancelación de los antecedentes penales y se proceda cuando exista declaración judicial sobre la extinción penal.