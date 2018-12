El modista Mitzy desnudará a estrellas

Mitzy está acostumbrado a vestir a las estrellas; sin embargo, ahora le tocará desnudarlas a través de una bioserie, puesto que contará anécdotas muy íntimas que vivió con cada una; así lo declaró en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

“Realmente viene esta bioserie, la cual no la busqué sino que llegó; Adolfo Franco me propuso que quería hacer el guion y entonces es así que se dio la bioserie de Mitzy, el diseñador de las estrellas. Vienen todas las anécdotas de lo que conviví con las famosas: la infancia, las adicciones, los abusos que tuve. Es una historia de vida, de cómo salir adelante de donde estés y les va interesar muchísimo”, declaró.

El diseñador, con 45 años de trayectoria, recalcó que no tendrá censura: “Van a saber de quién se está hablando, estamos viendo cómo poner los nombres, todo lo que es legal para no tener problemas de demandas. . Lo que no puede cambiar es la historia y en ella hay nombre muy importantes, como Verónica Castro, Alfredo Palacios, Thalía, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y todos los personajes que me he encontrado en 45 años de trayectoria”, dijo