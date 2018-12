VIDEO: Esto respondió Maduro a los ataques en México

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, agradeció el recibimiento que tuvo en México en su visita por la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo Maduro se dijo honrado de las críticas y ataques de la derecha mexicana que recibió en al Congreso de la República.

“La derecha dice sus cosas, la derecha malinche, ésta traidora de América Latina, que diga lo que sea, es un honor para mí que la derecha me ataque, y es un honor verdadero y sincero contar con la solidaridad de ustedes”, dijo Maduro en un video difundido.

#AHORA Pdte @NicolasMaduro envía un mensaje de agradecimiento a la digna clase obrera mexicana por su respaldo a la Revolución Bolivariana. Que Viva México! pic.twitter.com/WdYbo9mQdY — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) December 2, 2018

“He venido a México y he tenido la satisfacción de ver en los ojos del pueblo el amor y la solidaridad, lo he sentido en las calles de México, al llegar de manera inmediata me entregó su amor, porque entre los pueblos nos identificamos desde el amor, desde la lucha y la gente sabe quiénes somos nosotros, los bolivarianos, los chavistas, y saben quién soy yo, el presidente Nicolás Maduro”, agregó.