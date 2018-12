Reclaman a AMLO: No son sólo 43 los desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas llegaron a las inmediaciones de Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que garantice condiciones de búsqueda para los más de 37 mil desaparecidos y no sólo para los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El Presidente firmó este lunes en Palacio Nacional el decreto por el que se crea una comisión especial que investigará el caso Ayotzinapa. El decreto fue firmado ante padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace más de cuatro años.

Algunos padres manifestaron “el Presidente debe saber que no son sólo 43 estudiantes desaparecidos, hay más de 37 mil personas desaparecidas y a mí no me parece que llame la atención para buscar a 43 y minimice a los desaparecidos del resto del País. Ahora él también debe asegurar que se mantengan los grupos que sí están trabajando en la búsqueda de personas, que no los vaya a desaparecer y en las instituciones hay que mantener a las personas que dejan resultados porque si no vamos a empezar de cero”.