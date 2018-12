Queen regresa a los escenarios, anuncian gira por los Estados Unidos.

View this post on Instagram

We’re excited to announce Queen + @adamlambert will be debuting the brand new Rhapsody touring show across 23 North America dates July-August 2019. Tickets go on general public sale December 7th over at LiveNation.com, 10 AM local time. Queen + Adam Lambert Fan Club Presales will run from 10AM-10PM local time on Thursday, December 6th. The Rhapsody Tour – North America 2019 Wed Jul 10 Vancouver, BC – Rogers Arena Fri Jul 12 – Tacoma, WA – Tacoma Dome Sun Jul 14 – San Jose, CA – SAP Center Tue Jul 16 – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Arena Fri Jul 19 – Los Angeles, CA – The Forum Tue Jul 23 – Dallas, TX – American Airlines Center Wed Jul 24 – Houston, TX – Toyota Center Sat Jul 27 – Detroit, MI – Little Caesars Arena Sun Jul 28 – Toronto, ON – Scotiabank Arena Tue Jul 30 – Washington, DC – Capital One Arena Wed Jul 31 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena Sat Aug 03 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center Sun Aug 04 – Boston, MA – Xfinity Center Tue Aug 06 – New York, NY – Madison Square Garden Fri Aug 09 – Chicago, IL – United Center Sat Aug 10 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center Tue Aug 13 – Columbus, OH – Nationwide Arena Thu Aug 15 – Nashville, TN – Bridgestone Arena Sat Aug 17 – Ft. Lauderdale, FL – BB&T Center Sun Aug 18 – Tampa, FL – Amalie Arena Tue Aug 20 – New Orleans, LA – Smoothie King Center Thu Aug 22 – Atlanta, GA – State Farm Arena Fri Aug 23 – Charlotte, NC – Spectrum Center More at QueenOnline.com ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Photographer: Bojan Hohnjec © Miracle Productions