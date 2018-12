Nueva Alianza perdió derechos y prerrogativas en la CDMX

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitió por unanimidad la declaratoria de pérdida de derechos y prerrogativas a que tenía derecho en el ámbito local el partido Nueva Alianza a partir de 2019.

Lo anterior al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida de las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías del 1 de julio.

Así quedaron canceladas las ministraciones mensuales por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de dicho instituto político y las correspondientes a las actividades específicas como entidad de interés público.

Las prerrogativas públicas correspondientes a lo que restó del presente ejercicio fiscal serán depositadas por el IECM a la cuenta bancaria abierta por el interventor designado por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), una vez que sea notificada a este Instituto.

En su intervención, el representante de la agrupación política en el Consejo, Ramón Alfredo Sanchez Zepeda, admitió el hecho y anunció con optimismo que el próximo año entregarán su solicitud de registro como instituto político.

“Seguiremos en las calles, en las colonias, con los maestros, en enero presentaremos la solicitud para que legalmente seamos reconocidos como partido”, porque hay que sumar en vez de pelear y en una verdadera transformación tienen que caber todas las voces.

Asimismo, dejó en claro “no queremos ser partido para vivir del hueso, no tenemos miedo al no tener financiamiento, al contrario queremos que el dinero de los ciudadanos se gaste en los ciudadanos no en los políticos”, y comentó que seguirán siendo partido porque todavía falta mucho por hacer en las escuelas y en la economía de los ciudadanos, porque “las causas siguen vigentes”.

En sesión extraordinaria y como único punto de la orden del día, los consejeros electorales hicieron un reconocimiento a la “entereza del discurso” del representante de Nueva Alianza y desearon a los militantes el mayor de los éxitos en la nueva etapa que emprenderán en enero en búsqueda del registro.

El consejero electoral Yuri Beltrán consideró relevante el dinamismo con el que el instituto político asumió los resultados de la elección y la manera tan positiva como valoró los 80 mil votos obtenidos en la capital del país.

“En política nunca se pierde para siempre, no se gana para siempre, lo bueno es que en la Ciudad de México el sistema de partidos es suficientemente amplio para que quepan distintas expresiones, distintas posibilidades”, subrayó.

En su oportunidad, el consejero presidente Mario Velázquez Miranda dijo que en política siempre habrá cosas importantes y “sin duda (ante) esta intención de reintegrarse como partido político estaremos atentos a la solicitud presentada”.

Con información de Notimex