Miguel Bosé evita a la prensa

Miguel Bosé se presentará el 7 de diciembre en el Hotel Melody Maker de Cancún, en donde será la figura principal mey encargado de cortar el listón reinugural, para lo que pidió no tener conferencia de prensa y no vender boletos Meet&Greet, que permite convivencia con el artista, porque desea que su vida privada permanezca alejada del foco público.

GRUPO CANTÓN entrevistó a Gabriela Pérez del departamento de ventas del complejo turístico y confirmó que no habrá contacto con el artista español.

“Conferencia de prensa no dará, y aún no podemos dar a conocer a los artistas, tanto el que le abrirá como el que cerrará el show. La prensa está invitada, pero no tendrán contacto con el talento.

Miguel Bosé ha evitado ser cuestionado por diversos medios de comunicación por la demanda que su expareja de 26 años, el escultor Ignacio Palau, a interpuesto en su contra, y quien pide patria potestad compartida para la crianza de los hijos adoptivos que ambos tienen; y por si fuera poco, también ha sido buscado por la prensa para cuestionarle sobre la posibilidad de que su madre pise la cárcel al ser acusada de apropiarse una obra de arte del pintor Pablo Picasso, que al parecer era propiedad de la nana de Miguel Bosé, la señora Remedios.