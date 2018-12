La pasé RICO en Zona Rosa, un nuevo lugar que debes visitar

Por: Mario Berha

Este sábado me di la oportunidad de conocer un nuevo antro en zona rosa, según las redes sociales este bar aperturó desde el 1 de noviembre, pero este viernes fue la inauguración oficial, dando un show tributo a la reina del Tex-Mex, Selena.

En la entrada me encontré a una amiga que esta noche fue la host del lugar (la anfitriona de la fiesta) y hablo de la Drag Queen Debra Men. Tenía un poco de nervios porque siempre me dan nervios al conocer algo nuevo. ¡Ja!

RICO se encuentra donde estuviera durante 15 años, uno de los bares más emblemáticos de Zona Rosa, El Bar Botas en Niza 45. Ahora con un toque más millennial, Cripy, y urbano, es como llegar a los barrios bajos de Nueva York pero en un ambiente más cálido y menos pesado.

El lugar consta de 3 pisos (por ahora sólo están habilitados planta baja y primer piso) En la planta baja tendrán música del recuerdo, música que te hará recordar a las noches de bares gays del centro de la ciudad en los años 90s y principios de los 2000s, en el primer piso se escucha lo mejor del género urbano (perreo) y el último piso nos sorprenderán con un concepto único en la zona. (Aún no inauguran esta planta, que por cierto es la azotea).

Te recomiendo que vayas muy cómodo porque no dejarás de bailar además que se encierra un poco el calor en partes del recinto, por ejemplo yo me fui en pans, tenis y con una chamarra de cuero. (Obvio la chamarra me la quité estando dentro).

El lugar estará abierto de jueves a sábado, los costos son muy accesibles si llegas antes de las 11 no pagarás cover, si llegas después solo pagarás 50 pesitos, las chelas cuestan 30 pesos, pero durante la noche tienen promociones y si estás presente a las 11:11 de la noche ponte buzo porque durante un minuto todo el bar regala las chelas.

Si quieres una opción distinta y más grande RICO es una muy buena opción.