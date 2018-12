Horóscopo semanal de Yamarash, del 3 al 9 de diciembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR● Ahora que hay Luna menguante en Libra purifica tu entorno de las malas vibras prendiendo incienso de mirra, llegará paz y armonía a tu día día.

ARIES

Inicias la semana con altibajos en tu estado de humor, hay enojos que guardas y algunos motivos que te provocan celos o malestares sentimentales con la impotencia de no poder hacer mucho. Cuida tu salud pues el estrés podría bajar tus defensas. Una salida con amistades y familia podría ser útil para distraerte y hasta para aclarar algunos puntos que tenían pendientes. Si no hay pareja alguien llama tu atención y puede ser mutuo.

TAURO

Los próximos días podrían traerte inseguridades laborales y académicas pues posiblemente no has conseguido los resultados que esperabas pero es por haber dejado de ponerle la atención y responsabilidad debida tiempo atrás. No límites tus metas pues si lo haces no provocas un buen crecimiento. Tal vez un momento para meditar y hasta una limpia energética puede beneficiarte.

GÉMINIS

Hay misterios que no te corresponde resolver, no quieras darle repuesta a todo en especial cuando no son temas cercanos a ti. Ve en búsqueda de algo nuevo que ponga en movimiento tu cuerpo y mente. Salir a caminar y convivir con familia y pareja si la hay será lo mejor que puedes hacer para relajarte de la semana tan agitada. Piensa bien el tipo de personas que quieres a tu alrededor.

CÁNCER

Antes de iniciar algo nuevo arregla los problemas del pasado y cierra los ciclos necesarios o las cosas no te resultarán bien. Una salida al cine, teatro o algo que te distraiga y haya más personas para convivir sería lo ideal. Habrá buenos momentos en lo laboral y económico próximamente, estos días haces planes para empezarlos con mejor actitud.

LEO

No todo puede ser siempre perfecto, hay detalles y situaciones con las que tendrás que lidiar de manera constante pero tener la actitud para solucionar cualquier cosa y superar obstáculos es lo que te sacará de cualquier aprieto. Posiblemente tengas que trabajar o hacer algunas tareas extras para poder recuperar algo perdido. No hagas caso a tantas críticas destructivas.

VIRGO

No pongas excusas para hacer o no las cosas, hazlas o sencillamente habla con la verdad. Muy posiblemente hagas algún viaje o salida para encontrarte con amistades especiales o algún familiar que no ves desde tiempo atrás. Aprende de cada experiencia y agradece por vivirlas. Si hay pareja expresa tus sentimientos y salgan a cenar o a pasar un tiempo a solas.

LIBRA

Tu espacio podría verse un poco invadido por alguien que te provoca incomodidad pero no harás nada pues quieres esperar algunos movimientos o que suceda algo para tu conveniencia. Ubícate en el mundo real y deja de fantasear tanto en sueños que no podrás alcanzar mientras sigas durmiendo. Necesitas descanso así que lo ideal sería que te quedaras en casa.

ESCORPIO

Hay presiones a tu alrededor y sientes que debes hacer algo lo antes posible para calmar tus impulsos o podrías decir palabras hirientes. Lo más preciado de la vida son los detalles que hagas y te regalen así que guárdalos como tesoros y agradécelos. Asume tus responsabilidades en casa antes de hacer cualquier plan de salir con amistades.

SAGITARIO

Tus pasos deben ser muy cuidados pues hay personas envidiosas que observan mucho lo que haces aún así sea fin de semana que se supone es para disfrutarlo un poco más. Tendrás que aclarar malentendidos en casa o ganarte unos permisos que necesitas y no quieren darte. Cuídate de las malas compañías que pueden llevarte por sitios algo peligrosos.

CAPRICORNIO

Necesitas hacer un buen plan de vida y animarte a hacer algunos cambios para salir de la rutina. Habrá mucho cansancio y posiblemente tengas que descansar lo más posible para recuperar fuerzas. Lo más importante ahora debe ser tu salud, estabilidad laboral y económica antes de dar otros pasos. Alguien piensa mucho en ti pues te has metido fuerte provocando sentimientos especiales. Recibirás llamadas a conveniencia.

ACUARIO

Cuidado con las peleas en fiestas o lugares a los que vas, evita tomar demasiado o cualquier cosa que pueda provocar que tu estado de ánimo se dispare demasiado. Ser educado y comportarte en eventos que asistas puede acercarte a personas que te ofrezcan trabajos y oportunidades de crecimiento.

PISCIS

Algún malestar sentimental está presente en tu vida, sientes mucha inquietud por tu futuro y hasta podría costarte trabajo conciliar el sueño. Debes dejar que las cosas lleven su tiempo y camino exacto será lo mejor. Puedes hacer siempre más pero no te atreves por el miedo de hacerlo sin ayuda y en una completa soledad. Cuidado con los consejos que das pues no estás en el momento para darlos a esas personas que quieres.

