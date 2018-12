Dalas Review ¿con un pie en prisión?

CAÍSTE EN LA RED-YOAB

El youtuber más polémico de la historia de la plataforma, Dalas Review, se sumerge hasta el cuello en problemas legales. Esto no es raro para el español, pues lleva años viviendo de los pleitos y confrontaciones con otros influencers a nivel mundial y con sus exnovias, las que lo han acusado, en muchas ocasiones, de ser un acosador, manipulador, pedófilo y hasta violador. Sin embargo, en esta ocasión ya no pudo escapar al largo e implacable brazo de la ley, ya que,a diferencia de solo someterlo a la corte de la opinión pública, se interpuso una demanda legal en su contra. Muy poco se sabe de su situación actual, no sabemos quién lo acusa, solo pocos detalles han salido a la luz, como que al parecer su acusadora es una menor de edad.

Al señor Dalas se le vio salir campante y triunfal de su audiencia, incluso se tomó unos segundos para burlarse de la prensa. Desde aquí esperemos que conserve esa sonrisa burlona y actitud prepotente cuando su sentencia sea emitida y, de ser culpable, te sugiero, mi querido Dalas, aproveches los cinco años de prisión para presumir de ser el primer youtuber preso de la historia.

KENIA OS SIN INSTAGRAM

Pobre Kenia Os, sí no es una, es otra. Hace unos días, a través del instagram de su hermana, nos platica que su cuenta fue cerrada por supuestamente infringir las normas de la plataforma. De inmediato se dispararon las alarmas ya que todos saben que su contenido es apto para todo público. Entonces ¿qué provocó el problema? ¿Cuándo se solucionará? Por desgracia para los seguidores de la bella joven, no se sabe. Lo más destacable en este caso es la poca respuesta de la red social para con los usuarios que la mantienen. Sí a una influencer de ese calibre no la atienden como es debido, ¿qué nos puede esperar a los simples mortales?

¿DROSS NOS HA ENGAÑADO?

Uno de los grandes youtuberos de miedo y misterio de la plataforma, la institución DrossRotzank, dio mucho de qué hablar y esta vez no por alguno de sus famosos pleitos con compañeros youtubers. Uno de sus videos más reciente en su canal titulado “Mi PC está dañando” fue señalado de fraude. De grosso modo el video narra una historia encontrada en Twitter donde el protagonista y supuesto autor de los tuits, al mudarse de domicilio tiene dificultades con los locales y culminan asesinándolo.

Hasta ese punto todo normal, el problema fue que el autor “resucitó” en Twitter para darle las gracias a Dross por contar la historia que él escribió y confirmó que era ficción. Acto seguido, Dross fue atacado y tachado de fraude. Pero algo que pocos saben es que en reiteradas ocasiones este sagaz venezolano ha repetido que su canal es mero entretenimiento; él no va a corroborar que algo sea cierto o falso, solo lo narrará para provocar terror en su público. ¿Qué aprendimos hoy, internet? Pues a no quemar brujas hasta verlas volar en su escoba. ¡Hasta la próxima!