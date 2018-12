Ariana Grande le rinde tributo al cine

Su video Thank u, next, ya tiene más de 90 millones de vistas en YouTube

No hay duda que la cantante Ariana Grande es todo un ícono en la música, y justo el viernes pasado, la artista estrenó el video de su más reciente éxito llamado Thank u, next, el cual de inmediato se convirtió en tendencia en la plataforma YouTube, pues es ya uno de los videos más vistos en el año, ya que lleva al momento, casi 94 millones de reproducciones.

La directora del video es Hannah Lux Davis, quien ya dirigió con anterioridad a Demi Lovato y Meghan Trainor. Parte del éxito de Thank u, next, es que tanto Ariana como Hannah, realizan un homenaje a 4 cintas de la época adolescente de la generación Millennial, pues incluyen guiños a las películas Chicas pesadas, Legalmente rubia, Triunfos robados y Si tuviera 30. Lo cual le ha valido el boom en medios digitales, pues retomar dichas historias del cine, ha captado la atención de todo el mundo.