Anastasia Acosta, despreciada por ‘gorda’

En exclusiva para Grupo Cantón, Anastasia Acosta, actriz y conductora, confesó que muchos productores la echaron porque no tenía un cuerpo escultural, por el contrario, estaba pasada de peso:

“Sí, claro, muchas veces, es más, cuando estaba más joven me decía que tenía que pesar 57 kilos y si no, me corrían; hubo un momento en el que sí estuve muy presionada por eso, tremendamente”, dijo.

Quien fuera famosa por girar la ruleta del programa Derbez en cuando, reveló que se sintió muy insegura por estar gorda: “Sí, la verdad sí, no te puedo mentir; me sentía insegura sentía que algo no estaba bien y me deprimía. Cuando te pones la ropa y no te queda y sabías que la usabas y que te quedaba grande y que ya no te sube, es horrible, a mí en lo personal me ponía muy mal”, comentó.

En la actualidad está sometida a un tratamiento para bajar de peso y va muy bien: “Llevo ahorita como 13 kilos y sigo con la dieta; ya no tan estricta, sino más bien aprendiendo a comer y la verdad es que el tratamiento me ha servido mucho; aunque mucha gente en las redes cree que es mentira, pero sí, voy bien”, comentó.