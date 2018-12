La Bebeshita sigue fuera

Mucho se ha dicho que La Bebeshita, parte del panel de Enamorándonos y cuya personalidad ha encantado a millones de personas que la siguen, no regresará al programa y la conductora Carmen Muñoz confirma esta noticia:

“Hasta el momento no sabemos si va a regresar, está en pausa su participación y pues es válido puesto que ella tiene la decisión de ya no estar donde no quiere”, dijo.

La conductora dejó en claro que La Bebeshita no tuvo dificultades con la producción del programa: “No tuvo problemas con nadie, solo se quiso dar una pausa, repito, es aceptable reconocer cuando ya no estás a gusto”.

Carmen está muy contenta de que Enamorándonos tenga cambios: “Estamos estrenando escenografía, panel, nuevos amorosos, es renovarse o morir. Estamos muy contentos, aunque a mucha gente no le haya gustado la nueva escenografía”, relató.

Acerca de que el programa ha bajado de audiencia, la titular del mismo opina: “Nosotros seguimos contentos con el resultado, a la gente le sigue gustando y nos escriben mucho en redes sociales”, finalizó.