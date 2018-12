Miles al festejo con Andrés Manuel López Obrador

Una vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, asumió el poder ante legisladores reunidos en la Cámara de Diputados, donde sostuvo: “no tengo derecho a fallar”, no me interesa la reelección, el dinero ni la parafernalia del poder, y que no habrá más gobierno rico con pueblo pobre, al filo de las 14:30 horas dará inicio a la celebración cultural, el “Inicio de la Cuarta Transformación”.

Terminada la solemnidad de la toma de posesión, donde anunció castigo para los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como de aquellos funcionarios públicos que se han enriquecido a través del modelo neolibreal, en el Zócalo capitalino todo está listo para el festejo con miles de ciudadanos del país.

Son 12 artistas los que amenizarán la fiesta que se vive en la Plaza de la Constitución, entre los que destacan Eugenia León, Regina Orozco, Orquesta Sinfónica Nacional, Calle 13, La Megabizcocho, el mariachi de la Secretaría de Marina, entre otros.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado en San Lázaro por 13 jefes de Estado, siete vicepresidentes, un rey, un príncipe, entre otras personalidades, es esperado desde temprana hora por miles de seguidores.