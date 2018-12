Llega el ‘fin de un régimen autoritario, corrupto e injusto’: Morena

A nombre del grupo parlamentario de Morena, el diputado Mario Delgado señaló que este 1° de diciembre llegó el fin de un régimen autoritario, corrupto e injusto, para dar nacimiento a una nueva democracia.

Al fijar la postura de Regeneración Nacional, el legislador expresó que es la inauguración del gobierno del pueblo y para el pueblo. “Celebremos todos, ganamos, hemos demostrado que por diferencias, de manera pacífica, se construye democracia, no hay ganadores ni perdedores definitivos, porque la única manera de enfrentar responsablemente los enormes retos del país es que lo hagamos juntos y de la mano de los ciudadanos”.

Entre aplausos y gritos a favor de Andrés Manuel López Obrador por parte de la abrumadora mayoría de Morena en el recinto de San Lázaro, Mario Delgado dijo que la ‘cuarta transformación es la victoria de una voluntad transformadora para recuperar el desarrollo nacional, consolidando una República democrática”.

“La espera de los enfermos por hospitales inconclusos, o por medicinas que no llegan de una corrupción que mata, la angustia del empleado, del trabajador al que cada vez le alcanza para menos, es el fracaso de un modelo económico que excluye y empobrece a la mayoría. El dolor de las madres que desgarran sus manos en la tierra de las fosas clandestinas, es la mayor de las injusticias y el aciago triunfo de la impunidad, a pesar de tanta oscuridad”.

López Obrador, agregó Mario Delgado, cuando gobernó la Ciudad de México, se consolidó la austeridad, ‘bajó el endeudamiento, no aumentó los impuestos y no gastó lo que no se tiene, mayor inversión en la gente y en infraestructura, un Estado de Derecho pleno y un país en paz y sin corrupción, es la fórmula del Gobierno entrante que se inaugura para el desarrollo económico y de eso se trata la cuarta transformación, de aumentar el bienestar de todos y atrevernos a alcanzar la felicidad”, apuntó.