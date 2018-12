Vive Latino revela las bandas que se presentarán por día en el festival

Los organizadores del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, revelaron las bandas que se presentarán los días 16 y 17 de marzo en el Foro Sol. El cartel está encabezado por bandas como Caifanes, Café Tacuba, The 1975, Korn y Editors.

La venta de los boletos comenzó el día de hoy jueves 29 de noviembre. En Fase 1, los boletos tendrán un costo de $1,240 en la zona general y $1,860 en la zona platino. Ambos tipos de boleto cuentan con una ascendencia de tres fases de acuerdo a cómo vaya avanzando la venta.

Para el sábado 16 de marzo el cartel está conformado por: Caifanes, Daniela Spalla, División Minúscula, Fermín IV, Galindo, Bomba Estéreo, Fantastic Negrito, Gandhi, Hello Seahorse!, Editors, Guasones, Juanse, Jumbo, Foals, Kill Aniston, Liquits, Lanza Internacional, Machingón, Los Afro Brothers, Fobia, LP, Mad Tree, Mateo Kingman, Miranda!, Intocable, Noah Pino Palo, Oi-Skall Mates, Rude Boys, Nach, Ska-P, Siddhartha, Technotronic, Sonido Gallo Negro, Viva Suecia, Too Many Zooz, Ximena Sariñana y Santa Sabina XXX y Zona Ganjah.

El domingo 17 de marzo estará integrado por: The 1975, Alemán, Alfonso André & Amigos (homenaje a David Bowie), Bengala, Correos, Draco Rosa, El Gran Silencio, Bunbury, Flor de Toloache, Café Tacvba, Haelos, Ilegales, Javier Bátiz, La Castañeda, La Orquesta Mondragón, La Pingo Orquesta, Dillon Francis, La Sexta Vocal, El Tri, Los Viejos, Los Estrambóticos, Odisseo, Rastrillos, La Orquesta de Perez Prado, Miguel Mateos, Juanes, Rawayana, Korn, Skip & Die, Stoner Love, Turf, The Bomboras, The Inspector Cluzo, Los Tres, The Plastics Revolution, Tino El Pingüino, Santana, Snow Patrol y Vaquero Negro.