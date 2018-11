Maestro de AMLO estará en toma de protesta

Rodolfo Lara Lagunas le impartió enseñanzas en la Secundaria Federal No. 1 “Jaime Torres Bodet”.

Ciudad de México.- El maestro Rodolfo Lara Lagunas, quien hace 50 años le dio clases al próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dice orgulloso de haber contribuido con su formación profesional, ahora se prepara para asistir a la toma de protesta.

En entrevista, el ex secretario de Educación Pública, Rodolfo Lara Lagunas, quien le dio clases a López Obrador en la escuela Secundaria Federal No. 1 “Jaime Torres Bodet”, aseguró que asistirá a su toma de protesta como mandatario constitucional en la Cámara de Diputados, y además estará presente en el Zócalo de la Ciudad de México con su esposa e hijos, porque considera que es un hecho histórico que no se puede perder.

Afirma que durante el tiempo que fue su alumno fue un buen estudiante, porque no creaba problemas y tampoco era conflictivo, “era tranquilo, no se metía entonces en la lucha estudiantil, por ejemplo, para ser jefe de grupo tenías que participar, y el no fue ni jefe de grupo”, indicó.

Y agregó: “Quiero decirte que el magisterio te da ese tipo de satisfacciones, afortunadamente donde he estado cuando los estudiantes llegan a la edad adulta me los he encontrado en varias partes del país, y yo ni me acuerdo de ellos, llegan y me saludan y la verdad me ha ido bien. No ha habido ninguno que me haya reprochado”.

Lara Lagunas destaca cómo López Obrador, sin tener dinero ni lujos, logró salir adelante en sus estudios, y ahora será Presidente de México. “Cuando termina los estudios ni siquiera pudo ir a la ceremonia porque no tuvo para comprarse un traje; una persona que viene de la pobreza, que estudia en escuelas públicas, obviamente va a poner todo para que el pueblo de México mejore”, refirió.

Lo defendió de las críticas que señalan que el próximo mandatario de la nación tardó mucho tiempo en terminar la carrera. “Yo conozco quien ha estudiado doctorado y no ha escrito un libro, y él no estudió un doctorado y ha escrito 15 libros, y escribir un libro no es cualquier cosa”, concluyó.