Mascabrothers VS Omar Suárez; es mentiroso y fraudulento

En exclusiva para GRUPO CANTÓN, Freddy Ortega, uno de Los Mascabrothers, le responde al productor de la obra Cleopatra metió la pata, Omar Suárez, quien los acusó de creerse indispensables en la obra, al grado meterse en temas de producción que no les correspondían:

“Llevamos 23 años protagonizando obras de teatro, alguien está equivocado: él o todas las demás personas. Al final nosotros estamos bien, tranquilos. Tuvimos una junta con Alejandro Gou y estamos contentos porque vamos a retomar el trabajo y a lo que sigue”, declaró.

Freddy Ortega también denunció que la historia del robo a la camioneta de la producción fue falsa

El comediante dejó en claro que no volvería a trabajar con Omar Suárez: “Nunca, de hecho ni él con nosotros, porque dijo que se equivocó de protagonistas, y pues está perfecto; cada quien sus versiones, pero al final yo no estoy señalando cosas, nada más dije que las personas que conozco no fueron asaltadas”, dijo en alusión al supuesto robo que sufrió la compañía teatral.

Los derechos de la obra le pertenecen a Omar Suárez, por lo que el productor puede continuarla, ahora sin Freddy y Germán Ortega: “Eso ya se terminó, por lo menos con los que estuvimos de protagonistas. mi hermano y yo”.

En días pasados se presentó la obra en Veracruz. Omar recibió una llamada, diciendo que lo tenían vigilado; horas más tarde, 5 hombres armados y en motonetas volcaron su camioneta, conducida por su chofer. Él estaba en su hotel

Acusó a Suárez de cometer fraude, puesto que anunciaba la obra con Los Mascabrothers, sabiendo que ellos no estarían: “Me seguían anunciando y yo ya no estaba ahí. Había fechas que hicieron y de buenas a primeras me decían que no iba y todo fue porque salimos a dar la cara mi hermano y yo en Guadalajara para decir que por problemas de la producción no podíamos comenzar, en base a eso nos castigaron”, finalizó.