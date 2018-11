Llegó el fin de los moches

Héctor García

La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que los moches en el Congreso capitalino, llegarán a su término, porque en el proyecto de presupuesto de egresos que presentará no contempla ni tolerará ese tipo de conductas.

“Vamos bien en la entrega del proyecto de presupuesto de egresos. Me he reunido con varios grupos parlamentarios, me falta reunirme con el de Morena, pero les puedo decir que se acabaron las negociaciones de los moches con los diputados de la Ciudad, no pueden repetirse esas conductas”.

Anunció que las 16 alcaldías tendrán más recursos económicos que el año que está por terminar, aunque algunas tendrán mayores partidas porque dependerá de la densidad poblacional, población flotante y conservación en el uso de suelo.

“Quien diga que será menos, está mintiendo, porque en las reuniones agradecieron esta medida, ya que no habrá utilización política con esta medida”.

Anunció que el Sistema Colectivo Metro, en ninguna forma tendrá aumento de tarifa.

Mencionó que antes de pensar en aumentar el precio por costo del boleto tiene que haber un mejor servicio, por lo que adelantó que por concepto de fideicomiso, el Metro concentra cerca de 2 mil millones de pesos, más 2, 500 de presupuesto que se destinarán durante 2019 para mantenimiento mayor en vías, trenes y culminar la adquisición de nuevas unidades.

SABÍAS QUE En los primeros cien días de gobierno, la población notara el cambio.

YA NO MÁS

No más moches para diputados, con el fin de aprobar los presupuestos de la Ciudad y las alcaldías.