¡Adiós al maleta Jorge Morales!

Otro coludo más que salta del barco es JORGE MORALES, subdirector de PRODUCCIÓN BLOQUE AGUAS SOMERAS AS02, quien ya tiene las maletas bien cargadas para irse a partir del lunes, según dicen…En su lugar llega JOSÉ MANUEL REYES CASARREAL, quien quesqué viene de la Norte en donde trabaja puro rufián comenzando por JOSÉ LUIS "EL CHINO" FONG AGUILAR…Sin embargo JORGE MORALES -en el mismo estilo de su jefe CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA, director de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN- actualmente está moviendo sus piezas para que desde afuera poder seguir haciendo de las suyas en PEMEX…Al administrador GONZALO DE JESÚS OLIVARES VELÁZQUEZ del Activo Integral de Producción Bloque Aguas Someras AS02 -04 lo cambian a partir del lunes a Poza Rica y en su lugar viene nada menos que BLANCA ESTELA GONZALEZ VALTIERRA (la primera ficha de JORGE MORALES y operadora de RICARDO VILLEGAS VÁZQUEZ, ex subdirector de Aguas Someras) quien tiene sus contratazos en Samaria…La segunda ficha que terminó de acomodar JORGE MORALES es a su secretaria RUTH LORENA CURIEL ALONSO (F -591606) con nivel 32 y de planta, a quien solo le costó trabajar tres años en PEMEX ya que desde el 2014 dejó de trabajar en PEMEX y ahora resulta que el 13 de agosto pasado firma definitivo y de secretaria del Ayudante Técnico Administrativo de la Subdirección SPBASAS02 que es JORGE MORALES…La CURIEL, a quien apodan "La Martha Sahagún del KAAN CEIBA", actualmente goza de privilegios por ser cuñada del ex administrador de Litoral ALFONSO CARLOS ROSALES RIVERA, y da órdenes del director a todos los niveles pues se rumora de los buenos tratos que tiene con JORGITO, que le valieron también para acomodar al hermano de la CURIEL, JESÚS ALEJANDRO CURIEL ALONSO (F- 587707) que en su vida había trabajado en PEMEX…La tercera ficha de JORGE MORALES es LORENA DEL C. PANANA RIVERA (otra operadora de RICARDO VILLEGAS VÁZQUEZ) a quien ya había premiado con nivel 41 y ahora dejará acomodada con nivelazo 44, pues es la que surte de dinero a los proyectos para que puedan tener cash para sus marranadas…PANANA entra en lugar de ROMÁN GARCÍA LEÓN, gerente de Operación de Alianzas y Asociaciones…La parte del currículum de PANANA que más le interesó a JORGITO es que trae bastantes antecedentes de corrupción con el marido LUIS FERNANDO LÓPEZ CISNEROS que actualmente está en GTLP -antes GTDH- operador de contratazos con HALLIBURTON, quien a costa de esto hasta puso un negocio de paneles solares en Paraíso…De paso la cuarta ficha de JORGE MORALES es ROSSY ISABEL RODRÍGUEZ CORREA (F- 609383) a quien también ya le dieron ficha y planta…La quinta ficha de JORGE MORALES es CINDY PIÑERA ÁNGULO (F- 609374) ya con ficha y planta pues estaba en compañía, y tiene a su marido en PEMEX-Comalcalco de planta en Perforación…De la PIÑERA dicen que es recomendada por el gerente de la Coordinación Operativa Noreste MARCO RAMÍREZ…DE SALIDA, TREVIÑO y DESCHAMPS llegaron a dar un golpe de autoridad al PEJIDENTE en Tabasco, para inaugurar las nuevas instalaciones del cacique y prófugo de la 48, RICARDO GARCÍA HERNÁNDEZ…Habrá más.