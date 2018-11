Toñita, de La Academia, estuvo a punto de perder la vida

Durante casi un año, Antonia Salazar, mejor conocida como Toñita, vivió los estragos de una enfermedad terrible llamada hipotiroidismo, la cual la mantuvo aislada, dopada y con el temor de morir; así lo declaró en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

“Me dio hipotiroidismo y sufrí mucho, me pudo haber dado un paro cardiaco, un derrame cerebral, eso me mantuvo mal casi todo el año, mi cuerpo dejó de funcionar, fue un rollo. Cuando me daban las taquicardias sentía que me iba a morir, los dolores de cabeza eran muy fuertes, se me llegó a inflamar el nervio trigémino y eran dolores que me daban en parte de la mitad de la cabeza. La tiroides maneja todo y yo no lo sabía”, dijo.

Debido a esta enfermad y por indicaciones médicas, Toñita tuvo que estar medicada todos los días, algo que tampoco le gustaba: “Fueron momentos en los que no podía tomar el carro porque andaba súper dopada por tanto medicamento y sí era cruel porque yo le decía al doctor que yo necesitaba estar lúcida, tengo una hija y tenía que cuidarla”, mencionó.

Durante todo ese tiempo, la cantante se agarró de su fe y le rezó al santo de su devoción: “Yo soy creyente de San Judas Tadeo y siempre le prendo mi veladora y pido por todo. Sí quería estar bien ya, libre de todo mal, sana”, concluyó.