Próxima administración respetará derechos de migrantes

México.- Los derechos de los migrantes se respetarán pero de presentarse alguna conducta ilícita se procederá conforme a derecho, “no tenemos por qué no hacerlo”, así lo dio a conocer la próxima Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Reconoció que el de los migrantes es el tema “más importante que tenemos” en la próxima administración.

“Ustedes saben, y lo he repetido muchísimas veces, porque además el señor secretario actual de Gobernación y yo compartimos precisamente, digamos, el pensamiento de Jorge Carpizo, la protección de los derechos humanos; entonces en primerísimo lugar la protección de los derechos humanos”, expresó.

No obstante, “si hay alguna situación de conducta ilícita por parte de alguno de los migrantes, bueno, se procederá conforme a derecho, no tenemos por qué no hacerlo”, abundó.