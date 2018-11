Por delante la chequera

CIUDAD DE MÉXICO.- Menos de una semana nos separa para que la Cuarta Transformación sea una realidad. Hechos y no palabras que por mucho tiempo han estado esperando miles de capitalinos que no tienen nada y que su único sustento son los programas sociales que les otorga el Gobierno de la Ciudad de México, pero que cada día se los limitan o los dan de baja de los padrones sociales.

Claudia Sheinbaum Pardo se ha reunido con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Ramón Amieva, todos los días, para conocer toda información importante de Gobierno.

Por su parte Amieva anunció que primero serán transferidos los mandos policiacos, cámaras de video vigilancia y monitoreo –C-5– ; servicios urbanos y toda la operación de los sistemas de pagos y nóminas y le serán entregadas todas las claves de acceso a cuentas bancarias, fideicomisos y programas diversos que están bajo el resguardo del Gobierno de la capital.

Dijo también que el 5 de diciembre, antes de que Sheinbaum acuda al Congreso de la Ciudad de México a rendir protesta, en el edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se llevará a cabo el cambio protocolariamente.

“La doctora Claudia Sheinbaum, me ha comentado que desde el día en que asuma el poder empezará a trabajar, por lo que le daremos todas las facilidades, dejándole claves, recursos económicos y otros herramientas para que no se detenga ningún trabajo u operación”. Amieva agregó que le han informado de los proyectos en puerta y obras inconclusas que deberá darles continuidad para que no se detengan y que descenderán los eventos públicos para dar paso al proceso de cambio de poder con las nuevas autoridades.