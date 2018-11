Pone Canelo condición para revancha contra Mayweather

México.- Si se concreta la revancha con el estadounidense Floyd Mayweather, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez dejó en claro que tendría que ser en las 160 libras y que sería muy diferente a su primer enfrentamiento.

Cuestionado en teleconferencia de la posibilidad de volver a medirse con Mayweather, quien se impuso cuando se enfrentaron en septiembre de 2013, aseguró que “no puedo bajar más de 160 (libras), si se llegara a dar esa, sería en las 160 libras”.

Destacó que respecto de su primer combate ahora es un pugilista más maduro y que la pelea sería muy diferente, luego del triunfo por decisión mayoritaria que logró “Money” aquella ocasión.

“Soy un peleador más completo, con más experiencia, he mejorado, sería muy diferente; esa noche me ganó la experiencia, fue una pelea aburrida donde no me hizo mucho tampoco, ahora soy más maduro y mucho mejor que esa noche, sería muy diferente”, aseveró.

Por otra parte, ya con fechas establecidas cada año para pelear los fines de semana del 5 de mayo y 16 septiembre, las más importantes para el boxeo en la actualidad, dijo que diciembre es una opción para una tercera pelea del año y que espera que la del Madison Square Garden sea la primera de muchas.

“Diciembre es opción para mí. Y sí me encantaría que fuera la primera de muchas peleas en Nueva York, para mí es una más en mi carrera, parte de mi historia y es importante, me gustaría que no fuera la última, sino la primera de muchas”.