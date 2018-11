Omara Portuondo trae sabor a México

La leyenda viviente de la música cubana, Omara Portuondo, regresó a México para promocionar su nuevo disco, Omara siempre, y de paso ofrecer un concierto especial el jueves 29 de noviembre en el Salón Los Ángeles, de la colonia Guerrero.

Acompañada de Ethiel Failde, director de la Orquesta Failde y Pedro Pablo Cruz, productor discográfico, la llamada Reina del Feeling, dijo en exclusiva a GRUPO CANTÓN, que decidió venir con la Orquesta Failde porque son músicos jóvenes y talentosos y quiere contribuir a ese cambio generacional de la música cubana.

Coincidió con Ethiel Failde al señalar que: “los géneros como el reguetón, lejos de mostrarles algo positivo a los jóvenes, los denigra y los envicia, porque no les aporta nada positivo”.

Explicó que: “México es como mi casa, aquí me aman profundamente y no hay cantante de música cubana que no haya venido a México; estoy súper agradecidísima con los mexicanos porque desde siempre siguen mi música”, señaló.

Añadió que por ese cariño que siente por nuestro país decidió invitar a Lila Downs a grabar Yo vengo a ofrecer mi corazón, y a Natalia Lafourcade Tú me acostumbraste, que vienen en su disco Omara siempre; en el que también incluye Échame a mí la culpa, con Julio Iglesias.