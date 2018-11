Lanzan actualizaciones de Dragon Ball FighterZ: nuevos torneos y avatares navideños

Bandai Namco mantiene fresca la experiencia en el juego de Dragon Ball FighterZ y es que preparó varias actualizaciones que se pueden disfrutar a partir de hoy.

La modalidad del FighterZ Tournament presenta una forma personalizada en donde tendrás que jugar por ser el mejor. Están disponibles diversas reglas para los combates en donde los mejores ocho podrán llegar a la final.

La variedad de reglas va desde las clásicas hasta la que es llamada Yamcha Only, en donde sólo se podrá combatir usando a ese personaje, pasando por King of the Kamehameha, en la que están invitados exclusivamente quienes dominan esa técnica de combate.

En el nuevo cuarto de trofeos Z los campeones y subcampeones serán reconocidos con algunas recompensas especiales y un trofeo. Este elemento forma parte de la segunda actualización gratuita. Dicha locación será exclusiva para cada jugador. Además de mostrar los trofeos, se podrán colocar avatares y otros elementos del título. La comunidad podrá visitar las salas de otros jugadores con total libertad.

A partir del cinco de diciembre, la tercera actualización tendrá detalles navideños ya que se van a incluir nuevos avatares temáticos relacionados con la temporada.

Habrá avatares de Vegeta, Trunks, Tenshinhan y Androide 18, que lucirán como Santa Claus. Por su parte, Krillin y Buu tendrán atuendos de reno y muñeco de nieve, respectivamente. Además, se liberarán elementos navideños para otros personajes.

Dragon Ball FighterZ está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC.