Tema de maldiciones no afecta en Cruz Azul

Ciudad de México.– “Hay muchas personas que de algo tienen que hablar. Ser contreras es lo de hoy y lo que da rating. El equipo está muy hermético.

“Cada quien que haga su trabajo: el de algunos es hablar, nosotros sólo jugamos, yo no creo en maldiciones, ni pondré veladoras ni nada de eso”, refirió Adrián Aldrete defensor de Cruz Azul en conferencia de prensa en La Noria, donde además admitió que no deben subestimar a su rival, el Querétaro, para no ser eliminados.

Aunque para el zaguero, el tema de las maldiciones en el conjunto cementero no debe ser tomado en cuenta, tampoco se pueden pasar por alto.

Y es que en cinco ocasiones previas en las que los celestes llegaron como primer lugar de la tabla general en torneos cortos, en todas y cada una de ellas sucumbieron en la primera Ronda, los Cuartos de Final, curiosamente, cuatro de esas cinco ocasiones fueron en torneos que cierran en el mes de diciembre como éste.