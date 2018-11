Semifinales de angustia en La Voz

Por Gallegos Tercero

La dinámica de las semifinales es la siguiente: hay dos sillas para cada coach y los participantes se irán sentando en la silla conforme a su presentación y lo que diga su asesor. Irán reemplazando a sus compañeros si así se les indica.

REY CRISTOPHER: STAND BY ME

Con una versión cantada en español e inglés, acaba temblando. Logra cantar con una alegría impresionante. Fue a la silla 2

DULCE

Con una canción sencilla, según Natalia, les enseña por qué está en la semifinal. Carlos elige que ella ocupe la silla 2, reemplazando a Rey.

COLETTE: YO QUERÍA

Una canción bastante difícil. Estuvo a nada de perder la concentración pero logró los agudos perfectamente. Ocupa ella la silla número 1.

DIANA: SOMEBODY THAT I USED TO KNOW

Juega con la canción muy cómoda. Empezó un poco fuera de tempo pero rápido encontró la manera. Natalia dice que no le encantó tanto. Carlos le dice que se veía un poco preocupada. Ocupa la silla número 2.

LUANNA

Con una canción de banda, Luanna trae su guitarra como una parte extra de su cuerpo. Todos los coaches quedan totalmente asombrados. Pasa Luanna a la silla número 1. Ahora Colette queda en peligro.

MORGANNA: LOVE

Unos agudos impresionantes. Ella interpretó una canción de Natalia y ésta le da las gracias por identificarse con esa canción. Lo hizo espectacular. Ella termina en la silla número 1 y Colette queda eliminada de la competencia.

ADRIANA Y CRISTIANA

Con una canción de Cristina Aguilera. Todo el sentimiento de esta canción las hace ganarse la silla número 1.

LUIS

Encantó a todos los coaches. Increíble interpretación. Está completamente en su género. Acabó por robarle un beso a Anitta. Termina pasando a la silla número 2.

ROSA

Una presentación algo floja, según los coaches. Ella se justificó diciendo que estaba bastante enferma. Carlos le dijo que no se podía justificar. El comentario no le gustó nada a Natalia y le dijo a Rosa que ella no es una artista firmada ni nada. Ella tiene que salir adelante como sea posible. Lo cual la dejó sin silla.

CINDY: MY IMMORTAL

Es de las mejores voces que ha tenido Natalia en su equipo. Deja a todos los coaches con la boca abierta. Se quedó en la silla número 2, reemplazando a Luis.

NACHO

Con una canción de Camila. Tocando el piano y cantando al mismo tiempo. Tiene un control muy bueno de su voz. Aunque a Carlos no le gustó tanto, Natalia le dice que está totalmente de acuerdo con ello. Termina ocupando la silla número 1.

JOSÉ: STAY

Una versión más rockera de la canción de Rihanna. Logra quedarse en la competencia en la silla número 2.

ARIEL

Empezó un poco fuera de tempo. Salió de control la canción, recalca Carlos Rivera. Todos los coaches dieron su opinión, las cuales no fueron muy buenas para Ariel. Se quedó con la silla número 2. Reemplazando a José.

DIANA

Ella tiene una voz impresionante, en lo personal creo que ella debería ganar La Voz… México. Su interpretación de Uptown funk es perfecta. Lele Pons se le pone de rodillas. Natalia se pone de pie. Se queda en la silla número 1.