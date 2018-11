Se suma Congreso local a campaña internacional contra la violencia de género

El Congreso de la Ciudad de México se sumó a las actividades de la campaña internacional “16 Días de Activismo contra la violencia de género” y de la conmemoración Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Diputados locales de las Comisiones de Igualdad de Género, de Cultura y de Derechos Humanos, en compañía de la artista y activista mexicana Lorena Wolffer y de Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera, víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria, recorrieron las inmediaciones del recinto de Donceles y Allende, para visibilizar los lugares donde algunas mujeres fueron violentadas.

Así, los legisladores, la activista y la madre de Lesvy pasaron por las calles de República de Cuba, el Metro Allende y la esquina de Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

El diputado Temístocles Villanueva recordó que el 5 de septiembre de 2017, en la calle de República de Cuba 55, fue hallado el cadáver de una mujer sin identificar, desnuda y sin heridas aparentes.

Derivado de las investigaciones, detalló, se encontraron indicios de que un hombre había estado en la misma habitación con ella en un hotel, pero que éste no contaba con un registro de clientes por lo que se abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

Refirió cifras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de enero de 2012 a septiembre de 2017 se registraron 292 casos de feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres.

Ante ello, el diputado local por Morena cuestionó “¿Cuántos casos de homicidios dolosos contra mujeres no han seguido una investigación como feminicidio?.

En su oportunidad, la diputada Paula Soto comenzó su intervención con una estrofa de la canción “Ni una menos”, del grupo argentino Chocolate Remix: “Si se puso minifalda, ni una menos; si te dejó por otro, ni una menos; si vuelve tarde a casa, ni una menos”.

La también legisladora de Morena señaló que de acuerdo con informes realizados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Ciudad de México es una entidad con un alto índice de violencia de este tipo y en muchos casos la Procuraduría capitalina revictimiza a las mujeres.

Ante ello, recordó que junto con el diputado suscribió una iniciativa para modificar el Código Penal local y propiciar que ante las muertes violentas de mujeres, la investigación parta de la presunción de feminicidio, además de eliminar el atenuante de emoción violenta.

Al respecto, la diputada Gabriela Osorio Hernández comentó que de acuerdo con una encuesta realizada en 2014 por Reuters, en las ciudades latinoamericanas las mujeres sufrieron las tasas más altas de acoso.

La Ciudad de México, precisó, es una de las tres urbes consideradas como más peligrosas para las mujeres, pues nueve de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en sus trayectos en el transporte, y de ellas sólo dos de cada 10 presentan una denuncia ante la autoridad.

“Esta realidad no puede continuar. No es normal que alguien tenga que meditar sobre su vestimenta antes de salir de casa, por temor a ser acosada. No es normal sentir miedo de algo tan elemental, como transportarnos de un lugar a otro”, expuso.

La artista Lorena Wolffer participó con su proyecto “Estado de Emergencia. Puntos de Dolor y Resiliencia en la Ciudad de México” que pretende visibilizar la violencia contra las mujeres.

Se repartieron playeras y etiquetas con la leyenda “Una mujer fue violentada aquí”, y se recomendó a quienes obtenían alguna que las pegaran en un lugar público donde ocurrió un acto de violencia contra las mujeres, así como subir fotografías con el hashtag “Escúchame también”.

Con información de Notimex